Обнолвенные купе и седан от Honda Civic - ФОТО

Четырех- и двухдверная модификации из семейства Honda Civic пережили плановый рестайлинг. Однако, судя по всему, в Honda решили особо не утруждаться, ограничившись легкими доработками внешности и расширением списка доступного оборудования. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Анонсирована модернизация только двух представителей семейства из трех - о рестайлинге хэтчбека Civic пока ничего не слышно. Седан же и купе, которые продаются на американском рынке, теперь можно будет пусть с некоторым трудом, но все же отличить от дорестайлинговых.

Сделать это можно будет за счет доработанного переднего бампера и головной оптики, выкрашенной в черный решетки радиатора, а также появившегося у седана и купе переднего сплиттера. Кроме того, "Сивику" разработали новый дизайн колесных дисков (в том числе и 18-дюймовых), а также чуть добавили хрома по кузову.

В списке комплектаций седана и купе Honda Civic для американского рынка появилась версия Sport, ожидать от которой особой спортивности, впрочем, не приходится. Отличаться она будет слегка видоизмененным в сторону большей агрессивности аэродинамическим обвесом (со спойлером на крышке багажника для седана) и трапециевидным оконечником выхлопной системы, вынесенным в центр заднего бампера (по образу и подобию Civic Type R). Кроме того, Civic Sport по умолчанию оснащается 18-дюймовыми колесами и обновленной мультимедийной системой с 7-дюймовым монитором.

Каким именно двигателем будет комплектоваться Civic Sport, пока не уточняется, но, вероятнее всего, им станет двухлитровый атмосферник мощностью около 160 л.с., который можно будет сагрегатировать с шестиступенчатой механикой или вариатором.

Наконец, в стандартное оснащение всего семейства вошел фирменный комплекс безопасности Honda Sensing, который включает в себя ряд водительских ассистентов.