Samsung первой представила 5G-модем, полностью соответствующий стандартам

Компания Samsung анонсировала Exynos Modem 5100 - "первый в отрасли 5G-модем", полностью отвечающий стандартам консорциума 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Разработка производится по 10-нм техпроцессу и поддерживает 5G NR (New Radio) - самые современные спецификации мобильных сетей 5-го поколения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Согласно собственным измерениям Samsung, в диапазоне ниже 6 ГГц новый 5G-модем показывает скорость загрузки до 2 гигабит в секунду, в миллиметровом диапазоне (mmWave) - до 6 Гбит/с. Это в 1,7 и 5 раз быстрее, чем показывал предшественник Exynos Modem 5100.

Также заявлена поддержка более старых сетей: 2G GSM/CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA и 4G LTE. Samsung начнет поставки новых модемов клиентам до конца года.