Apple может создать автомобиль
Компания Apple может создать автомобиль с автоматической системой управления уже к 2023-2025 году. Об этом, со ссылкой на информацию брифинга, проведенного для инвесторов компании одним из аналитиков, сообщила телекомпания Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
По словам аналитика, автомобиль с самоуправлением будет представлен как "новый выдающийся проект". Примечательно, что сообщения о том, что Apple может создать такой автомобиль, появлялись и ранее, однако компания никогда официально не объявляла о проекте.
Напомним, что корпорация Apple собирается осенью выпустить бюджетную модель MacBook. Новая модель будет представлена вместе со смартфонами iPhone на ежегодной сентябрьской презентации, а в продажу модель поступит в октябре.
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