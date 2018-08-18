Huawei первой в мире выпустит 7-нм смартфонный процессор

Huawei станет первой компанией, которая выпустит смартфон с процессором, изготовленным с соблюдением норм 7-нанометрового техпроцесса. Глава потребительского подразделения компании Ричард Ю подтвердил, что первым чипсет Kirin 980 установят в линейку Mate 20, которая будет запущена в октябре, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Официально Huawei представит новый мобильный процессор на выставке IFA 2018 в Берлине, которая пройдет с 31 августа по 5 сентября. Дата анонса Mate 20 пока не называется, пишетGearburn.

Kirin 980 будет выпускаться по 7-нм техпроцессу тайваньской фирмы TSMC. Предположительно, он будет на 20% производительнее и на 40% энергоэффективнее своего 10-нм предшественника, 970-й модели. Новинка получит 8 ядер (четыре ARM Cortex-A76 и еще четыре - Cortex-A55), а их тактовая частота будет достигать 2,8 ГГц. Ожидается появление нового нейросетевого модуля, который ускорит обработку задач, связанных с функциями искусственного интеллекта.

По данным СМИ, серия Huawei Mate 20 будет состоять из 3-х смартфонов: флагмана Mate 20 с "челкой", который и получит Kirin 980, 6,25-дюймового Mate 20 Pro, также с вырезом в верхней части дисплея, и 6,3-дюймового Mate 20 Lite с двойной камерой и чипсетом Kirin 710.

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