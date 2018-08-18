Учёные заменили пароли отпечатком мозга
Учёные из Университета штата Орегон выяснили, что мозг человек на протяжении всей жизни не претерпевает серьёзных изменений, и решили использовать уникальные характеристики каждого мозга для уникальной системы контроля доступа на любой объект или устройство. Об этом пишет Quanta Magazinе, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Для того чтобы сформировать мозговой отпечаток, человеку необходимо лишь пройти МРТ и провести сканирование мозга в состоянии покоя.
При этом учёные отметили, что даже у однояйцевых близнецов структура мозга похожа не более чем на 30 процентов. А это значит, что кора головного мозга, размеры и строение отделов, химический состав и многое другое - такая же уникальная вещь, как и отпечатки пальца. Тесты системы распознавания ещё не завершены, но в случае успеха отпечаток мозга может стать наиболее надёжным средством защиты конфиденциальных данных в государственных и частных компаниях.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Apple опровергла сообщения о доступе хакера к данным пользователей
Motorola выпустила дешевую копию iPhone X
Apple может создать автомобиль
Google отключила в Andoid 9.0 Pie полезную функцию
Назван лучший смартфон года
На свадьбу главы МИД Австрии поедет казачий хор
В Мексике конфисковали партию наркотиков весом в 50 тонн
В Испании дрон спас тонущую женщину - ВИДЕО
В Афганистане военнослужащих США заменят наемники
Трамп: я уже сделал Америку снова великой
В ЕК заявили о неизбежности нового кризиса в Еврозоне
Отравление в отеле Диснейленда: пострадали более 20 человек
США отказались выделять средства на стабилизацию в Сирии
-
17 Авг. 11:03 16 063
-
17 Авг. 10:05 11 007
-
17 Авг. 12:16 9 763
-
17 Авг. 12:37 5 160
-
17 Авг. 06:07 5 145