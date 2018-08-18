Учёные заменили пароли отпечатком мозга

Учёные из Университета штата Орегон выяснили, что мозг человек на протяжении всей жизни не претерпевает серьёзных изменений, и решили использовать уникальные характеристики каждого мозга для уникальной системы контроля доступа на любой объект или устройство. Об этом пишет Quanta Magazinе, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Для того чтобы сформировать мозговой отпечаток, человеку необходимо лишь пройти МРТ и провести сканирование мозга в состоянии покоя.

При этом учёные отметили, что даже у однояйцевых близнецов структура мозга похожа не более чем на 30 процентов. А это значит, что кора головного мозга, размеры и строение отделов, химический состав и многое другое - такая же уникальная вещь, как и отпечатки пальца. Тесты системы распознавания ещё не завершены, но в случае успеха отпечаток мозга может стать наиболее надёжным средством защиты конфиденциальных данных в государственных и частных компаниях.

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