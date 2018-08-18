Google выпустит смарт-колонку с экраном

Партнеры Google уже продают "умные" колонки со встроенным дисплеем, но собственного варианта смарт-экрана компания пока не представила. По информации Nikkei, поисковик уже заканчивает работу над устройством, и намерена вывести его на рынок до конца года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В июле продажи первого "умного экрана" начала Lenovo. Новый продукт делает все то же самое, что и смарт-колонка с Google Assistant ("Ассистентом Google"), но в дополнение к этому может визуализировать информацию на встроенном дисплее. Например, на экран Smart Display могут быть выведены рецепты приготовления блюд, элементы управления "умным" домом, видеозвонки Duo или видео с YouTube. Свои варианты смарт-колонок готовят JBL, LG и Sony.

Как сообщает Nikkei со ссылкой на источники в цепи поставок, Google хочет успеть выпустить свой смарт-дисплей к началу рождественских праздников. Новинка расширит продуктовую линейку "умных" колонок, которая включает полноразмерную Google Home, бюджетную Home Mini и увесистую Home Max. Ни одна их этих моделей экраном не обладает. Компания придерживается оптимистичного плана продаж: первая партия устройств выйдет в количестве 3-х миллионов штук.

Собственную колонку - предположительно, с экраном и поддержкой видеочата - хочет выпустить и Facebook. Проникнув в дома пользователей посредством умного динамика, соцсеть смогла бы больше узнать о повседневной жизни и привычках своей аудитории. Эта информация позволила бы Facebook выдавать более релевантный контент и персонализированную рекламу.

Аппарат должны были показать еще в мае, однако компания, оказавшаяся в центре скандала о незаконном сборе конфиденциальных данных, отложила релиз. Анонс новинки ожидается не ранее осени.

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