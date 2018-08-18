Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

18 августа 2018 07:47

Пользователи сообщили о сбое в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, технические неполадки в работе Twitter в основном наблюдаются в США и Европе.

При этом с проблемами в работе социальной сети также столкнулись жители России.

Большинство пользователей жалуются на проблемы в работе сайта сервиса.

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