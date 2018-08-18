Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
18 августа 2018 07:47 129
Пользователи сообщили о сбое в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, технические неполадки в работе Twitter в основном наблюдаются в США и Европе.
При этом с проблемами в работе социальной сети также столкнулись жители России.
Большинство пользователей жалуются на проблемы в работе сайта сервиса.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
05:38 238
Google выпустит смарт-колонку с экраном
03:47 310
Учёные заменили пароли отпечатком мозга
17 августа 19:52 211
Apple опровергла сообщения о доступе хакера к данным пользователей
17 августа 11:52 907
Motorola выпустила дешевую копию iPhone X
17 августа 11:17 521
Apple может создать автомобиль
-
17 Авг. 11:03 16 491
-
17 Авг. 10:05 11 476
-
17 Авг. 12:16 10 949
-
17 Авг. 12:37 5 388
-
17 Авг. 14:07 4 113