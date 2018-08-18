Sony выпустили самый тяжелый смартфон

В то время, как различные производители стремятся создать свои смартфоны технически совершенными и утонченными, Sony решила пойти иным путем для того, чтобы выделиться среди конкурентов. У новой модели Sony нет модного выреза или безрамочного экрана - он выделяется другой особенностью, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium является самым громоздким смартфоном 2018 года. Его габариты и вес настолько внушительны, что использовать его одной рукой очень тяжело. Устройство получилось 158 мм длиной и 80 мм шириной. Толщина корпуса составляет 11,9 мм, а весит новинка целых 236 грамм, что очень много для карманного гаджета.



Для сравнения, Sony Xperia XZ2 Premium оказался габаритнее и тяжелее таких гигантофонов, как Galaxy Note 8 от Samsung и iPhone 8 Plus от Apple. Толщина Sony Xperia XZ2 Premium почти на 3 миллиметра выше толщины большинства современных флагманов. Разница в весе будет очень ощутима.

Кроме того, у 5,8-дюймового дисплея производитель использовал достаточно толстые рамки, словно это не премиум модель, а дешевый аппарат из бюджетного сегмента.



Вторая тяжелая особенность смартфона - внушительная цена в $1100. Это громадная сумма денег, особенно учитывая тот факт, что телефон не оснащен полноразмерным экраном и не содержит каких-либо функций, которых нет в других мобильных устройствах.

Новинку от Sony нельзя назвать откровенно плохим смартфоном, но компания явна пошла на эксперимент.