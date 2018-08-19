В мире выросли продажи телефонов без доступа к интернету

Глобальные продажи мобильных телефонов без доступа к интернету в 2017 году выросли на 5% - впервые за последнее время. Об этом сообщил телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом, по данным канала, продажи смартфонов, позволяющих выходить в интернет, отметились низким ростом на уровне 2%. Одна из причин подобной тенденции, как отмечает Sky News, заключается в том, что уставшие от социальных сетей покупатели стремятся оградить себя от круглосуточного доступа к интернету. "Меня просто раздражал тот факт, что я постоянно была в нем [в телефоне]. Вы постоянно находитесь на страницах в Facebook и Instagram. И чем чаще вы это делаете, тем больше кажется, что вы нуждаетесь в этом", - сказала жительница Лондона Мэри Эрскин, которая решила купить кнопочный телефон.

Британские психологи предупреждают, что у многих пользователей смартфонов при слишком частом их использовании развивается зависимость от гаджетов.

Согласно последним данным исследования британского медиарегулятора Ofcom, пятая часть совершеннолетних жителей Великобритании проводит в интернете еженедельно более 40 часов, при этом большинство из них считают себя зависимыми от своих телефонов, планшетов, ноутбуков и компьютеров. Развитие современных технологий кардинально изменило повседневную жизнь британцев, которые теперь в среднем каждые 12 минут обращают внимание на свои электронные устройства. При этом еще 10 лет назад для большинства из них наличие интернета не представляло большой важности, но сегодня свою жизнь без интернета не могут представить 64% респондентов.