Илон Маск постарается сделать электрокары еще доступнее

Из-за проблем с выпуском самого бюджетного электромобиля - Model 3 - компания Илона Маска Tesla потеряла уже немало денег. Model 3 в перспективе будет стоить 35 тысяч долларов, что позволит несколько расширить круг владельцев электрокаров от Tesla. Впрочем, Маск уверен, что электромобили его компании могут стать еще доступнее. Об этом сообщает Engadget, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Илон Маск заявил, что Tesla может создать автомобиль стоимостью 25 тысяч долларов примерно через три года, то есть к 2021 году, если "очень усердно работать".

"Это не было похоже на обещание выпустить конкретную модель (Model 3. - Ред.)в данной ценовой категории, скорее видение Маском будущего транспортного средства компании, основанное на учете технических достижений и эффекта масштаба", - отмечает издание.

Маск сравнил развитие электрокаров с прогрессом мобильных телефонов - от неуклюжего первого аппарата до современных смартфонов потребовалось множество итераций, а чтобы снизить стоимость, нужно увеличение производства и спрос.

"Вот почему вы пока не можете купить Model 3 за 35 тысяч долларов - объемы производства все еще недостаточно большие, чтобы Tesla могла зарабатывать на каждом своем автомобиле по такой цене", - объяснил Маск.

Напомним, ранее Tesla столкнулась с трудностями в обеспечении заявленных объемов производства Model 3, жизненно важной для долгосрочной прибыльности предприятия. Теперь в компании уверяют, что прибыль от выпуска Model 3 "переходит к положительным показателям". Кроме того, у Маска уверены, что Model 3 может оказаться популярнее любого другого подобного автомобиля.

Как сообщалось, Tesla планирует выпускать по 500 тысяч электромобилей в год на новом заводе в Китае. Стоимость электрокаров растет из-за торговой войны между США и КНР, поэтому Маск надеется снизить цену на машины за счет переноса производства.

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