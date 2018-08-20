Расчет пошлин на импортируемые в Азербайджан телефоны стал доступен онлайн

Пользовательская информация относительно новых пошлин на соответствующие модели телефонов интегрирована на сайт imei.az/phones. Об этом сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке страны, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, узнать сумму пошлины на ту или иную модель, можно указав модель устройства в соответствующем разделе.

Новые госпошлины на регистрацию IMEI-кодов мобильных устройств вступили в силу на минувшей неделе. Речь идет о применении дифференцированного метода регистрации, что предполагает классификацию пошлин на мобильные телефоны высокого, среднего и низкого ценового сегмента. Это позволяет определить фиксированную пошлину на мобильные телефоны в зависимости от их стоимости и модели. Например, пошлина на дорогие модели iPhone отличаются от пошлины на телефоны более дешевого ценового сегмента.

Например, регистрация мобильных устройств с рыночной стоимостью до 100 долларов, которые не имеют доступа к интернету, функций фото и видеосъемки, будет стоить 20 манатов.

Для остальных мобильных устройств стоимость регистрации составит 30 манатов (при рыночной цене мобильного устройства до 100 долларов), 50 манатов (от 101 до 200 долларов), 60 манатов (от 201 до 400 долларов), 70 манатов (от 401 до 700 долларов), 100 манатов (от 701 до 1000 долларов), 150 манатов (от 1001 долларов и выше).

Регистрация устройств, марка, модель и рыночная стоимость которых на момент регистрации не были внесены в каталог, облагается госпошлиной в 20 манатов.

Ранее стоимость регистрации IMEI-кодов мобильных устройств вне зависимости от их рыночной цены для личного использования составляла пять манатов, для коммерческой продажи - 1,6 маната.

Мобильные устройства, ввозимые на территорию страны для частного использования (в сетях операторов мобильной связи Азербайджана), необходимо зарегистрировать в течение 30 дней. Регистрация мобильных устройств доступна на сайте imei.az, в центрах обслуживания "Şəbəkə", в платежных терминалах eGovPay и на странице smartpay.az.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook