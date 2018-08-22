Facebook начала оценивать степень надежности своих пользователей

Социальная сеть Facebook начала оценивать своих пользователей с точки зрения надежности. Об этом рассказала менеджер по продукту социальной сети Тесса Лионс, ответственная за борьбу с распространением недостоверной информации, в опубликованном во вторник интервью газете The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, разработка рейтинга надежности пользователей велась в рамках кампании по борьбе с фейковыми новостями. В 2015 году Facebook предоставила своим пользователям возможность жаловаться на содержание опубликованных в соцсети сообщений, однако многие стали злоупотреблять этой функцией. "Довольно часто люди указывают нам, что сообщение недостоверно просто потому, что оно им не нравилось или они выступали против конкретного автора", - указала Лионс.

Лионс отметила, что рейтинг надежности пользователей не является абсолютным показателем их репутации, а скорее отражает оценку пользователя с точки зрения одной из тысяч поведенческих характеристик, учитываемых Facebook. "Например, если кто-то сообщит нам, что статья фейковая, и сотрудник, проверяющий достоверность, это подтвердит, впоследствии мы будем более внимательно относиться к сообщениям о недостоверности статей от этого человека, чем от того, кто беспорядочно помечает как фейковые множество сообщений, часть из которых затем оказывается настоящими", - пояснила Лионс.

При этом представительница Facebook отказалась рассказать о других показателях и алгоритмах для определения благонадежности, которые соцсеть собирается использовать.