Facebook удалил страницы, "связанные с Россией и Ираном"

Компания Facebook удалила ряд страниц и групп в своей социальной сети, а также в сервисе Instagram, объяснив свои действия тем, что с аккаунтов осуществлялись "согласованные недостоверные действия", причем "часть этой деятельности имеет происхождение в Иране, а часть - в России", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что "иранские" и "российские" аккаунты не были связаны между собой, но "использовали подобную тактику, создавая сети учетных записей, чтобы ввести других в заблуждение о том, кто они и что они делают".

"Мы запрещаем такое поведение, потому что хотим, чтобы люди могли доверять связям, которые они заводят на Facebook", - объяснили в компании.

Были удалены 652 "иранских" аккаунта, которые были нацелены на аудиторию на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, США и Великобритании, говорится в сообщении.

"Мы удалили страницы, группы и учетные записи, которые могут быть связаны с источниками, которые правительство США ранее определило как российские военные разведывательные службы. Это не имеет отношения к деятельности, которую мы обнаружили в Иране", - добавили в компании.

В то же время Facebook заявила, что не обнаружила новых аккаунтов и страниц, имеющих отношение к России, которые бы были рассчитаны на аудиторию в США.

В свою очередь в другой американской компании Twitter заявили, что удалили 284 аккаунта, значительная часть которых имела иранское происхождение, за то, что они "занимались скоординированными манипуляциями".

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах в США через соцсети, но не предоставили доказательств. В частности, обвинения касались "Агентства по изучению интернета" (Internet Research Agency) из Санкт-Петербурга.

Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.

В апреле основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировании более 270 страниц и аккаунтов, которые находились под управлением Агентства по изучению интернета (Internet Research Agency, IRA). Цукерберг добавил, что некоторые заблокированные страницы принадлежали "российским новостным организациям", которые, по мнению Facebook, контролировались IRA.

Ранее Facebook и Twitter не раз подвергались критике со стороны законодателей США за то, что якобы предпринимают недостаточные усилия по борьбе с "российским влиянием" в своих сетях. По данным спецпрокурора США Роберта Мюллера, через эти сети связанные с российскими властями лица и компании пытались, в частности, повлиять на выборы в 2016 году, но повлиять на результаты голосования не смогли.

Глава нацразведки США Дэн Коутс заявлял, что Россия пытается повлиять и на предстоящие в ноябре 2018 года выборы в конгресс. Вскоре после этого Facebook сообщила о зафиксированных попытках оказания политического влияния в преддверии выборов.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах в США через соцсети, но не предоставили доказательств. В частности, обвинения касались "Агентства по изучению интернета" (Internet Research Agency) из Санкт-Петербурга.

Соцсети обязались сотрудничать с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией".

В апреле основатель Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировании более 270 страниц и аккаунтов, которые находились под управлением Агентства по изучению интернета (Internet Research Agency, IRA). Он добавил, что некоторые заблокированные страницы принадлежали "российским новостным организациям", которые, по мнению Facebook, контролировались IRA.

Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве во внутренние дела США, называя их бездоказательными, и предлагает американцам сотрудничество в сфере кибербезопасности, от которого в Вашингтоне отказываются.