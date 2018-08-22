Microsoft отказывается от операционной системы

Microsoft придумала способ, как заставить разработчиков приложений для Microsoft Store сосредоточить внимание только на Windows 10, не отвлекаясь на старые версии. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Корпорация предупредила программистов, что Microsoft прекратит принимать новые приложения Windows 8, 8.1 и Windows Phone 8 для цифрового магазина Microsoft Store начиная с 31 октября 2018 года.

Что касается приложений, которые уже доступны в цифровом магазине для старых версий Windows, то для них Microsoft и дальше будет поддерживать обновления, но лишь до 1 июля 2019 года. А в 2023 году будет навсегда прекращена поддержка Windows 8 вместе с его цифровым магазином приложений.

По данным NetMarketShare, вышеназванные платформы никогда не пользовались популярностью у пользователей. На Windows 8 и 8.1 приходится менее 7% активных пользователей, тогда как существование Windows Phone 8 практически никто не заметил - ее показатель составляет 0,04%.