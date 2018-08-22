Facebook ввел систему оценки благонадежности пользователей
22 августа 2018 09:06 170
Социальная сеть Facebook ввела систему оценку репутации пользователей, определяя степень благонадежности по шкале от нуля до одного. Об этом сообщает The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что в компании готовили данную систему с прошлого года.
Руководитель департамента по борьбе с дезинформацией Тесса Лионс заявила, что шкала разработана в рамках борьбы с фейковыми новостями.
Ранее сообщалось, что Facebook в рамках борьбы с распространением недостоверной информации в своей социальной сети удалила ряд страниц, связанных в том числе с Россией и Ираном.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
21 августа 20:47 322
Apple выпустит недорогой "макбук" и профессиональный Mac mini
21 августа 11:40 452
Apple зарегистрировала в России еще не анонсированные Apple Watch
21 августа 09:33 2 091
В Skype появилась новая функция
09:09
В Греции прогремел взрыв
-
21 Авг. 12:43 6 193
-
21 Авг. 17:34 5 177
-
21 Авг. 14:06 3 673
-
21 Авг. 12:26 3 455
-
21 Авг. 14:12 2 579