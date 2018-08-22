Facebook ввел систему оценки благонадежности пользователей

22 августа 2018 09:06

Социальная сеть Facebook ввела систему оценку репутации пользователей, определяя степень благонадежности по шкале от нуля до одного. Об этом сообщает The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что в компании готовили данную систему с прошлого года.

Руководитель департамента по борьбе с дезинформацией Тесса Лионс заявила, что шкала разработана в рамках борьбы с фейковыми новостями.

Ранее сообщалось, что Facebook в рамках борьбы с распространением недостоверной информации в своей социальной сети удалила ряд страниц, связанных в том числе с Россией и Ираном.

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