Apple "воскресила" старый iPhone 5S с новым обновлением - ВИДЕО

Выпуск восьмой бета-версии iOS 12, которая вышла в середине этой недели, реально возвращает iPhone 5S к жизни, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Почти каждая новая версия iOS для старых смартфонов сильно замедляет их. К примеру, старый, но все еще актуальный iPhone 5S с большим трудом работает на iOS 10 и iOS 11, из-за чего многие владельцы этих аппаратов не обновляют свои смартфоны выше 9-й версии.

Однако выпуск восьмой бета-версии iOS 12, которая вышла в середине этой недели, реально возвращает iPhone 5S к жизни. YouTube блогер канала iAppleBytes сделал видеосравнение, как работает флагман 2013 года на iOS 12 и iOS 11.4.1.

На iOS 12 даже бета-версии iPhone 5s работает заметно быстрее, причем разница в быстродействии порой достигает 20 секунд. Невооруженным взглядом видно, что iOS 12 beta 8 запускается быстрее, многие приложения запускаются почти мгновенно, а анимация лишилась неприятных фризов.

Правда в синтетических тестах превосходство iOS 12 beta 8 над iOS 11.4.1 оказалось не таким очевидным. В двух из трех бенчмарках стабильная версия ОС от Apple обошла тестовую сборку практически по всем показателям.

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