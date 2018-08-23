Зачем Китай строит флот автономных подлодок с искусственным интеллектом?

Флотилия автономных подводных лодок под управлением искусственного интеллекта выдвигается в густо населенные азиатские водяные пути. Транспорт будет принадлежать китайским вооруженным силам, а его миссия определенно заставит ближайшие страны удивленно поднять брови. Как сообщает китайский ресурс SCMP, подлодки смогут выполнять "задачи широкого диапазона, от рекогносцировки до размещения мин и даже самоубийственных атак на вражеские суда", передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Если все пойдет по плану, первые субмарины будут запущены в 2020 году.

Зачем Китаю флот умных подлодок?

Хотя детали проекта остаются разрозненными, один из неназванных ученых рассказал SCMP, что подлодки "будут без ядерного вооружения".

Перед бортовыми системами ИИ будет стоять задача принимать решения по курсу и глубине, чтобы избежать обнаружения, а также определять любое судно, которое пройдет мимо. Одна из тем, которая вызывает некоторую озабоченность, касается того, будут ли системы ИИ запрашивать информацию в ходе миссии. Другими словами, смогут ли они самостоятельно принимать решения о том, кого атаковать.

Соседи Китая определенно будут удивлены этими новостями. Подлодки, скорее всего, будут патрулировать зоны в Южно-Китайском море и Тихом океане. В этих зонах спорные воды, которые Китай, Япония и Вьетнам делят между собой. Не так давно китайские военные создали искусственные острова в этой области, чтобы разместить на них военные базы.

Локальные роботизированные подлодки можно рассматривать как дальнейшую эскалацию этой ситуации.

Региональная тревога может быть усилена тем фактом, что ИИ кораблей сможет учиться у подобных кораблей. Другими словами, подводные лодки смогут осуществлять непрерывную стратегическую подстройку и развитие, если будут развернуты в конфликте.

Битва роботов за море

Это не единственный военный проект с участием автономных судов в море. Лин Янг из Института автоматизации Шэньяна при Китайской академии наук рассказал SCMP, что китайский проект был запущен в ответ на подобные меры, предпринимаемые США.

В начале этого года DARPA передала ВМС США экспериментальное судно ASWACTUW. По окончании разработки "Морской охотник" также сможет осуществлять автономные миссии до трех месяцев длительностью.

США также работает с крупными оборонными подрядчиками над двумя прототипами систем для автономных подлодок, которые будут готовы к 2020 году: Orca от Lockheed Martin и Echo Voyager от Boeing.

Мутные воды боевого интеллекта

Эти разработки подливают масла в огонь ожесточенных дебатов, окружающих использование боевых систем при поддержке искусственного интеллекта. В случае с подлодками, остаются вопросы касательно того, можно ли эти лодки будет угнать или взломать, чтобы затем применить не по назначению.

Если мы однажды дойдем до момента, когда беспилотным станет весь боевой транспорт, мы все станем наблюдателями. Но военный конфликт - это обычно социальная проблема, которая задействует людей и их решения. Многие призывают запретить создание вооружения на основе искусственного интеллекта.

"Смертоносное автономное оружие угрожает стать третьей революцией в военном деле", писали авторы письма с призывом запретить ИИ в разработке оружия. "После разработки оно позволит вести вооруженные действия в масштабах, которые больше, чем когда-либо, и быстрее, чем люди могут понять. Это может быть оружие террора, оружие, которое деспоты и террористы используют против невинных людей, и оружие, взломанное для использования нежелательным образом. Времени осталось немного. Как только ящик Пандоры откроется, его будет сложно закрыть".

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