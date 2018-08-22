Xiaomi выпустила новый флагманский смартфон - ФОТО
Компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон Pocophone, стоимость которого будет начинаться от 300 долларов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Смартфон будет работать на системе Snapdragon 845 мощностью в 2,8 ГГц. Мощность аккумулятора составит 4000 мАч. Как обещает производитель, это позволит аппарату работать на протяжении 30 часов в режиме звонка без подзарядки. Высокую производительность смартфона обеспечивает система охлаждения на базе тепловых трубок, которая оберегает гаджет от перегрева.
Pocophone получил 6,18 -дюймовый экран с разрешением Full HD+. Также смартфон оснащен двойной камерой - 12 и 5 мегапикселей. Помимо этого, гаджет оснащен фронтальной камерой с разрешением в 20 мегапикселей.
Всего модель будет доступна в трех версиях. Модель с 6 Гб оперативной памяти будет представлена в версиях с 64 и 128 Гб постоянной, а гаджет с 8 Гб "оперативки" будет располагать 256 Гб постоянной памяти. Наиболее дорогая версия смартфона будет стоить 415 долларов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!