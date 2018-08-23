Apple удалила из App Store одно из приложений Facebook из-за слежки
Принадлежащее Facebook приложение Onavo для защиты трафика посредством подключения к VPN-сети удалили из App Store. В Apple заявили, что программа нарушает правила в области конфиденциальности пользовательских данных, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"Мы прилагаем усилия, чтобы защитить конфиденциальность пользователей и обеспечить безопасность данных в экосистеме Apple, - приводит CNBC комментарий представителя компании. - В последней версии наших правил мы четко прописали, что приложения не должны собирать информацию о том, какие еще программы установлены на устройстве пользователя, для целей аналитики и рекламы/маркетинга, а также обязаны четко информировать, какие данные пользователей будут собираться и для чего".
По информации The Wall Street Journal, представители Apple сообщили коллегам из Facebook на прошлой неделе, что Onavo нарушает правила Apple, и предложили добровольно убрать приложение из App Store.
Facebook купила израильскую компанию Onavo в 2013-м ради разрабатывавшегося ею бесплатного VPN-приложения, позволявшего дополнительно защитить информацию о посещаемых сайтах и передаваемые по сети данные. При этом социальная сеть предпочитала не информировать пользователей Onavo, что это она владеет сервисом, и собирала через него некоторую информацию с их устройств.
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