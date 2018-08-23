Новая Hyundai Elantra "сшита" из треугольников - ФОТО

Компания Hyundai официально представила рестайлинговую версию седана Elantra. Основным отличием обновленной модели стала кардинально изменившаяся внешность: седан снабдили, мягко говоря, своеобразным "лицом". Кроме того, заметно обогатился целый ряд комплектаций, передает Day.Az со ссылкой на АвтоВести.

Судя по всему, фирменная стилистика Hyundai переживает этап "мягкой" революции: опознать рестайлинговую Elantra будет очень просто. Седану, по сути, полностью переделали переднюю часть, снабдив его новыми капотом, бампером, радиаторной решеткой, головной оптикой и даже крыльями.

Корма обновленной Elantra также получила новый бампер, переработанную крышку багажника с интегрированным спойлером и модернизированные фонари. Кроме того, седану добавили еще и колесные диски модного дизайна размерностью до R18.

Изменения в интерьере не так бросаются в глаза, однако, седан снабдили новой приборной панелью, иным рычагом переключения передач и совершенно новой мультимедийной системой.

Хотя ее внешний вид и стилизован под предыдущую "мультимедийку", система AVN 5.0 получила более крупный дисплей, более мощный процессор и более дружественный интерфейс.

Наконец, после рестайлинга все версии Hyundai Elantra, за исключением базовой комплектации, будут оснащаться фирменным комплексом безопасности SmartSense. В него включены система превентивного торможения, ассистент контроля рядности, система слежения за слепыми зонами и "умная" камера заднего вида.

Стоит отметить, что пока речь идет о версии Hyundai Elantra для рынка Северной Америки. Соответственно, производитель обнародовал данные лишь о тех силовых установках, которыми седан будет комплектоваться в США. В их числе двухлитровый бензиновый мотор мощностью 149 л.с., а также два турбомотора объемом 1,4 и 1,6 л. Коробки передач - шестиступенчатая "механика" либо семиступенчатый робот с двойным сцеплением.

Данных о рестайлинге Hyundai Elantra для других рынков пока нет.