Xbox One можно будет получить по подписке

Компания Microsoft собирается ввести новый вид подписки, в рамках которой пользователи смогут получить доступ к онлайн-сервису Xbox Live, абонемент Xbox Game Pass, а также приобрести игровую консоль в рассрочку. Контракт Xbox All Access будет рассчитан на два года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Выплачивая по $22 в месяц, можно будет приобрести Xbox One S, по $35 - новую и более производительную Xbox One X. При этом, покупая в рассрочку, сама приставка и прилагающиеся к ней сервисы обойдутся чуть дешевле.

Для сравнения, в американском магазине Microsoft Store модель Xbox One S c бесплатной игрой к комплекте продается за $230, Xbox Live можно оформить за $59,99 в год, а Xbox Game Pass обходится в $9,99 за месяц.

По информации сайта Windows Central, Xbox All Access запустят в этом месяце. Скорее всего, эта услуга будет доступна только в США, так как новый вариант подписки не был представлен на игровой выставке Gamescom 2018, проходящей в эти дни в Германии.