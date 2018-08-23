«Калашников» показал конкурента Tesla

Отмечается, что в настоящее время идея суперкара CV-1 воплощена в кузове ретроавтомобиля ИЖ-21252 "Комби". Его номинальная мощность - 220 кВт, запас хода составляет 350 километров. Прототип был представлен на международном форуме "Армия-2018", передает Day.Az со ссылкой на НТВ.

Концерн "Калашников": "Эта технология позволит нам встать в один ряд с мировыми производителями электрокаров, как, например, Tesla, и составить им конкуренцию. При создании нашей концепции мы вдохновлялись опытом мировых лидеров рынка".

Будущий электрокар сможет развивать скорость, "в разы превышающую" возможности созданных электрокаров "Калашникова", отметили в концерне.