Samsung показал производство Galaxy Note 9 на видео
24 августа 2018 09:43 126
Один из крупнейших лидеров на рынке электроники показал на видео производство смартфона Samsung Galaxy Note 9, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Визуально мобильное устройство напоминает предыдущую модель Galaxy Note 8. Телефон можно разблокировать с помощью отпечатка пальца. Гаджет оснащен двойной камерой. Он будет представлен в трех цветах - медь, индиго и черный.
Устройство имеет аккумулятор с возможностью беспроводной и быстрой зарядки, а его объем составляет 4000 мАч.
Видео, на котором подробно показана сборка телефона, было снято на южнокорейском заводе в городе Куми.
В продажу гаджет поступит 31 августа.
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