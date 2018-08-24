Microsoft заподозрили в откатах и взятках

Американский минюст и комиссия по ценным бумагам и биржам занимаются расследованием случаев подкупа и коррупции, которые возможно имели место во время продажи программ Microsoftвенгерским правительственным учреждением. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам источников, речь идет о продаже фирмам-посредникам в Венгрии программ Word и Excel в 2013 и 2014 годах. Эти компании приобретали программное обеспечение Microsoft со скидкой, а потом перепродавали его правительственным организациям Венгрии по более высокой цене.

Отмечается, что следователи подозревают фирмы-посредники в том, что разница в цене была использована для выплат откатов и взяток чиновникам. В настоящее время компания Microsoft уволила сотрудников, которые имели отношение к указанным сделкам, и сотрудничает со следствием.

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