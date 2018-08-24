Bloomberg: ОС Android выйдет из употребления через 5 лет

Слухи о том, что операционная система Android в скором времени будет вытеснена более современным преемником, циркулируют уже пару месяцев. Как стало известно СМИ, самой популярной мобильной ОС в мире осталось совсем недолго - она может исчезнуть уже к 2023 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Объединить в одну экосистему

Разработка операционной системы, которая впоследствии полностью вытеснит Android, ведется на протяжении последних двух лет в закрытом режиме. Группа из сотни инженеров Google тайно создает "с нуля" новую ОС, которая получит название Fuchsia (русское произношение "Фуксия").

Необходимость в создании Fuchsia появилась у Google в связи с выходом все новых и новых персональных гаджетов, связанных с "интернетом вещей", то есть имеющих выход в сеть. Чтобы связать все "умные" устройства в единую экосистему, компании понадобилась улучшенная ОС, которую можно будет установить на широкий круг электронных девайсов - от игрового ноутбука до крошечных сенсоров, работающий в режиме онлайн.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи установил курс на создание искусственного интеллекта, который будет сопровождать современного человека буквально везде.

К сожалению, ОС Android, которой пользуются три четверти всех владельцев смартфонов, уже сильно устарела и не справляется с поставленной задачей.

По информации Bloomberg, инженерам, работающим над Fuchsia, требуется внедрить новую операционную систему в устройства "умного" дома, например, колонки с голосовым управлением, в течение трех лет, а потом переключиться на крупные гаджеты, такие как ноутбуки и смартфоны.

Главной целью разработчиков является полная замена операционной системы Android, сообщает источник, пожелавший остаться анонимным. По предварительным прогнозам, переход с Android на Fuchsia должен завершиться к 2023 году.

Договориться между собой

Тем не менее, такой переход звучит просто только на словах. За пять лет, которые предоставили команде Fuchsia, Сундару Пичаи и его заместителю Хироши Локхаймеру придется разработать тщательно продуманный план замены, ведь от Android зависят десятки партнеров-производителей "железа", тысячи разработчиков мобильных приложений, а также миллиарды долларов, которые Google получает за рекламные объявления.

Кроме того, операционная система Android находится в центре нескольких скандалов и судебных разбирательств, так что за любой заменой этой ОС автоматически будут следить власти, как Соединенных штатов, так и Евросоюза. Напомним, в июле 2018 года Google была оштрафована Еврокомиссией на рекордные $5 млрд из-за "антиконкурентных практик", связанных с Android.

Не стоит забывать и о противоречиях внутри самой Google, которые иногда становятся причиной полной отмены проекта.

Например, в июне 2018 года компании пришлось отказаться от многомиллионного контракта Пентагона по разработке системы наблюдения на базе искусственного интеллекта (ИИ). Многие сотрудники Google выразили свой протест против сотрудничества с Министерство обороны, так как опасались использования ИИ в реальных военных действиях. Сообщается, что на текущий момент в команде Fuchsia ведутся серьезные споры касательно дизайна и установки новой ОС, а также защиты в сфере персональных данных.

Впечатлить конкурентов

Одна из основных целей создания Fuchsia - улучшение конкурентоспособности Google на фоне главного оппонента компании, производителя айфонов Apple. Несмотря на то, что на долю Android приходится 85% рынка мобильных устройств, у операционной системы iOS, принадлежащей "яблочному" бренду, есть преимущества в сфере производительности, защиты информации, а также интеграции со всеми устройствами Apple.

Немаловажный фактор - доступность обновлений. Когда у iOS выходит новая версия, большинство владельцев iPhone оперативно обновляют свою "операционку". Что касается новых версий Android, зачастую они не поддерживают "старые" устройства, из-за чего только 10% пользователей получают доступ к обновлениям.

"Уход от Android позволит Google начать все с нуля и избежать всех ошибок, которые они совершили десять лет назад", - заявил сооснователь мессенджера Confide Джеффри Гроссман. По его словам, новая ОС поможет компании вернуть былое влияние среди производителей техники и разработчиков приложений.

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