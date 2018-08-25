Немцы построили "спортивные" дома на колесах - ФОТО

25 августа 2018 12:09

Немецкая компания Knaus Tabbert представила два концептуальных кемпера, построенных на базе Man TGE (Volkswagen Crafter) и Fiat Ducato. Особенностью машин, получивших название CUVision и CUVolution соответственно, является аэродинамический обвес в стилистике спорткаров. Публичный дебют кемперов состоится в конце месяца на выставке Caravan Salon, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Выкрашенный в серебряный цвет CUVision получил новый бампер с передним спойлером, измененные боковые юбки и 22-дюймовые колесные диски. CUVolution, построенный на базе "Фиата", выглядит более агрессивно: кемпер оснащен бампером с увеличенными воздухозаборниками, передним сплиттером с винглетами и задним антикрылом. Информации о технической начинке и оборудовании машин пока нет.

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