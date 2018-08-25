Сообщения в WhatsApp станут платными?

С помощью новой функции планируется урегулировать рассылку коммерческих организаций.

Популярный мессенджер WhatsApp в скором времени введет платные сообщения. Эта информация следует из официального блога разработчиков приложения, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Отмечается, что нововведение относится только к рекламным и сервисным сообщениям.

Так, разработчики хотят повлиять на спам-сообщения, которые могут отправлять различные компании, и минимизировать массовые рассылки.

"Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, они будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка", - говорится в сообщении.

О возможном введении сообщений за плату представители компании сообщили в прошлом году. Они добавили, что в случае поступления ненужной информации и во избежание рассылок пользователь сможет заблокировать любого пользователя "одним кликом".

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