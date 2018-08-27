Самое дефицитное устройство Apple оценили в 60 раз дороже iMac Pro

Компьютер Apple-1 в рабочем состоянии вскоре можно будет купить с аукциона. Хотя устройство многократно уступает в производительности даже обычному кнопочному телефону, ожидаемая цена продажи сопоставима с ценой нового суперкара - или нескольких десятков iMac Pro, самых дорогих современных компьютеров Apple, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сооснователи Apple Стив Джобс и Стив Возняк в середине 1976-1977-м годах создали около 200 компьютеров Apple-1, и примерно 60 из этих устройств сохранились до сих пор, но лишь шесть из них работают. Apple-1 был одним из первых по-настоящему "персональных" компьютеров, не требовавших пайки элементов конечным пользователем.

Apple-1 использует 8-битный микропроцессор MOS Technology 6502, который работает на частоте от 1 до 3 МГц и состоит из порядка 4 тысяч транзисторов. У компьютера 8 килобайт оперативной памяти: половина используется для загрузки Microsoft BASIC, а оставшаяся - для загрузки и исполнения программ. У компьютера, поставлявшегося в виде системной платы, был готовый видеоразъем и разъем для подключения клавиатуры. Apple-1 не поддерживает цвет или графику: компьютер выводит только текст со скоростью 60 символов в секунду.

На старте продаж первый компьютер Apple стоил 666,66 доллара, и, как рассказывал в интервью в 1984-м Стив Возняк, за первые 9 или десять месяцев удалось продать порядка 175 машин.

Заявки на приобретение рабочего образца Apple-1 начнут принимать 13 сентября на аукционе RRAuctions. Ожидаемая цена продажи компьютера, "со всеми компонентами и аксессуарами, необходимыми для работы" - 300 000 долларов. За эти деньги можно купить, например, 60 компьютеров iMac Pro, самых дорогих на сегодня в ассортименте Apple.

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