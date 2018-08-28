Почему на автомобиле нельзя ехать сразу после запуска мотора?

Многие говорят, что прогревать автомобиль летом не требуется и будут правы. Однако это не значит, что можно сразу начинать движение, как только повернул ключ в замке зажигания. Почему? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на "Аргументы и факты".

"Современные двигатели достигли такой точности обработки, что специального прогревания, как во времена наших дедушек, им не требуется", - рассказывает инженер раллийной команды "ГАЗ рейд Спорт" Вячеслав Субботин. Правда есть температуры, считающиеся у конструкторов критическими и экстремальными. Они начинаются от 13-15 градусов мороза и ниже. И тогда греть машину нужно. Но такие холода бывают не часто даже в России, и производители при обычных температурах окружающего воздуха рекомендуют не гонять свой мотор на холостом ходу и постепенно прогреваться уже во время движения. Летом механические части автомобиля еще менее подвержены температурным изменениям. Однако, это не значит, что на машине можно сразу отправляться в путь, как только повернул ключ в замке зажигания, да еще с пробуксовкой колес.

Масляное голодание опаснее холода

Дело в том, что за время длительной стоянки масло стекает в картер и необходимо небольшое время, чтобы его поднять к местам повышенного износа. После запуска мотора важно, чтобы оно прокачалось через лабиринт каналов и смазало необходимые агрегаты, клапанные механизмы и другие неочевидные на первый взгляд узлы. В особенности это касается турбированных моторов, где масло еще и снимает перегрев с турбокомпрессора. Если стартовать немедленно, то сухой мотор, переживающий в первые секунды дефицит масла, начнет работать на износ. И при активном драйве шансы "задрать" его резко увеличиваются.

Помимо силового агрегата есть еще и трансмиссия. Механическая коробка не требует к себе пристального внимания, хотя и она не любит активных разгонов без предварительной встряски масла. А вот для автоматической трансмиссии нагрузки сразу после старта намного опаснее. Там тоже есть топливный насос и ему необходимо время, чтобы прокачать смазку и подготовить нежные и сложные механизмы к работе.

Если помимо автомата автомобиль оснащен и полным приводом с активными дифференциалами, то и им нужно время для просыпания от ночной спячки.

Как же правильно эксплуатировать машину летом?

Алгоритм ежедневного утреннего запуска должен включать несколько пунктов. Осмотрел автомобиль, повернул ключ, подождал пока проснется кондиционер и прогонит хладогент. Стрелка тахометра подскакивает к 1000 оборотов. В это время электронный насос гонит масло по каналам, а похожее устройство в автоматической коробке смазывает планетарные ряды, клапана и механику переключения фрикционов.

На эти процедуры уходит примерно минута-полторы. Но они являются критическими для всей механики автомобиля. Когда мотор и трансмиссия смажутся, а турбина вберет в себя достаточное количество масла, то электроника снижает обороты холостого хода примерно до 800. Это сигнал, что автомобиль готов к движению.

Но при этом необходимо помнить, что рабочая температура охлаждающей жидкости - 90 градусов, а не 25, как на солнышке. Поэтому перед активной спортивной рулежкой с газованием до отсечки мотор еще должен прогреться во время равномерного движения, без забрасывания стрелки тахометра свыше 3000 оборотов. На это летом уходит еще минут пять. Ну а потом уже можно ездить, как предписывает совесть и правила дорожного движения.

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