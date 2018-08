Microsoft спасает умирающий Xbox One

Компания Microsoft в конце августа запустит программу Xbox All Access, направленную на расширение пользовательской аудитории Xbox One или Xbox One X, чтобы предоставить покупателям самый простой способ обзавестись современными игровыми приставками. Об этом сообщает Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Программа Xbox All Access предлагает пользователям получить Xbox One S бесплатно. Но взамен новый владелец обязуется подписаться на сервис Game Pass, открывающий каталог к более чем 100 видеоиграм, а также подписку на Xbox Live Gold, который позволяет играть с другими пользователями в мультиплеерные игры.



Xbox One X - самая мощная игровая приставка текущего поколения



В случае подписания контракта, новый владелец обязуется оплачивать обе подписки по 22 доллара в месяц на протяжении двух лет. По истечению срока Xbox One S остается у владельца, поскольку "кредит" за него будет выплачен за два года в полной мере.

Если человек хочет получить самую мощную приставку Xbox One X, то цена ежемесячной подписки составит 35 долларов. Простые подсчеты показывают, что в рамках контракта за Xbox One X и подписку на сервисы по итогам двух лет общая сумма составит 840 долларов.



Xbox One X Microsoft предложит взять по выгодной рассрочке

Предложение ориентировано на тех, кто по каким-то причинам не готов выплачивать сумму стоимости приставки и подписки на сервисы сразу. Источники отмечают, что Microsoft особенно будет напирать на привлекательность Xbox Game Pass в этой связке, поскольку по подписке все пользователи получат ее новейшие хиты, в том числе Gears 5, Halo Infinite, Forza Horizon 4 и другие блокбастеры, отдельно продающиеся за $60.

Контракт от Microsoft на приобретение Xbox One S и Xbox One S будет первое время доступен в США, а со временем распространится на страны Европы. Украина в их число не входит, поскольку официально сервис Xbox и Xbox Live в нашей стране не поддерживается.

