Стала известна главная особенность Samsung Galaxy S10 - ВИДЕО

Смартфоны Samsung Galaxy S10 получат подэкранные дактилоскопические датчики. Об этом сообщает южнокорейское издание The Investor. Как рассказали журналистам инсайдеры, две модели будут оснащены сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей. Речь идет об ультразвуковом дактилоскопическом модуле от компании Qualcomm, который работает даже с влажными руками. Третий новый смартфон тоже получит сканер отпечатка пальца, только не такой современный, как у двух "старших" моделей - он будет работать только за счет оптики и не будет чувствовать мокрые пальцы, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Учитывая, что на сегодняшний день ни один смартфон Samsung не был оснащен сканером отпечатков пальцев в экране, можно только предположить, какой успех Galaxy S10 будет иметь у покупателей.

Как сообщают близкие к Samsung источники, Samsung Galaxy S10 выйдет в средине января 2019 года.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

