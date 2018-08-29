Как онлайн-приложения и сервисы помогают бороться с недугами

Day.Az со ссылкой на Лайф представляет наиболее успешные приложения и сервисы, помогающие справиться с самыми разными проблемами с психикой - от аэрофобии и страха высоты до алкогольной зависимости, а также попытался понять, чего здесь больше: реальной помощи или вытягивания денег.

Антипаника

Сегодня практически каждый работающий человек постоянно сталкивается со стрессом и эмоциональными переживаниями. Если же к волнению добавить ещё и алкоголь с недосыпаниями, то велика вероятность испытать паническую атаку - внезапный приступ ужаса, из-за которого перехватывает дыхание и сильно учащается сердцебиение буквально на ровном месте. Если вы такое испытывали, значит, приложение "Антипаника" однажды может вам пригодиться.

Нет, сервис вряд ли предотвратит паническую атаку и не остановит её по мановению смартфона, однако программа поможет самостоятельно справиться с мучительным состоянием в короткие сроки. Разработкой приложения занимались профессиональные психологи из Института креативной психологии при поддержке Союза охраны психического здоровья, поэтому переживать об эффективности сервиса точно не стоит.

По словам создателей "Антипаники", приложение-тренажёр построено на проверенных классических техниках когнитивно-бихевиоральной терапии. Вся информация о панических атаках и о том, как с ними бороться, автоматически зачитывается вслух, так как пациенты (особенно в момент атаки) не всегда могут сосредоточиться на тексте.

Программа распространяется бесплатно - её можно скачать в Google Play и App Store. Судя по отзывам в магазинах приложений, "Антипаника" действительно помогает людям.

Анонимные алкоголики

Как известно, у большого количества людей наблюдаются проблемы с алкоголем: кто-то просто выпивает много пива, а у кого-то день не может закончиться без бутылки сорокаградусной жидкости. Однако не все способны признать проблему, хотя именно осознание является первым шагом к избавлению от алкоголизма. Если вы чувствуете, что с каждым днём выпить чего-нибудь крепкого хочется всё чаще, а идти к наркологу кажется чем-то зазорным, можно воспользоваться обычным приложением для смартфона.

Например, многие пользователи Сети отметили добрым словом программу "Анонимные алкоголики". В ней содержится целый ряд материалов, которые в теории могут помочь потенциальным больным в избавлении от зависимости. Здесь есть подробные наставления как от бывших алкоголиков, так и от профессиональных наркологов.

Кроме того, в приложении можно ознакомиться с картой, на которой указаны русскоязычные группы анонимных алкоголиков с адресами, телефонами и расписаниями встреч, ведь, как известно, легче справляться с зависимостью в компании единомышленников. Также разработчики представили программу из 12 шагов, при помощи которой пациенты смогут быстрее избавиться от тяги к спиртному.

Бесплатное приложение для Android-устройств доступно в магазине Google Play. Абсолютное большинство одобрительных отзывов говорит о том, что сервис оказывает сугубо положительное влияние на пользователей.

Arachnophobia Free и Agoraphobia Free

Разработчики из компании Thrive Therapeutic Software представили сразу несколько приложений, которые в теории должны помочь пользователям преодолеть различные страхи, в том числе боязнь открытого пространства (агорафобию) и боязнь пауков (арахнофобию).

Приложение Arachnophobia Free постепенно погружает пользователя в пугающие его ситуации: например, человек видит пауков на кухне или в ванной и ему нужно от них избавиться. На первых этапах игры членистоногие напоминают мультяшных персонажей, чтобы сразу не спугнуть арахнофоба. Чем дальше продвигается пользователь, тем страшнее и реалистичнее становятся пауки. В конце же перед владельцем смартфона предстанет почти настоящий тарантул.

Сервис Agoraphobia Free работает по схожему принципу постепенного погружения. Пользователю нужно будет помогать 30-летней героине игры, которая также страдает от агорафобии. Периодически игроку предлагается проходить различные задания и тесты.

Разработкой обоих приложений занимались квалифицированные психиатры и психологи. Всё звучит убедительно, однако есть парочка моментов, которые сильно смущают. Например, в названиях программ есть слово Free, которое в данном контексте можно перевести по-разному: "бесплатно" или "избавление от". Естественно, большинство пользователей цифрового магазина подумают про первый вариант и будут неправы. Arachnophobia Free продаётся в App Store за 529 рублей, в то время как за Agoraphobia Freeразработчики и вовсе просят тысячу рублей. Не самый честный ход со стороны психологов, напоминающий манипуляцию. И это вместо того, чтобы создавать обстановку, располагающую к доверию.

Также настораживает, что для этих приложений пользователи не оставили ни одного отзыва и ни одной оценки.

SkyGuru

Наверное, у каждого человека есть знакомый или родственник, который боится летать на самолёте. Возможно даже, что этим человеком являетесь вы сами. Для таких людей руководитель центра изучения аэрофобии "Летаем без страха" и профессиональный пилот Алексей Герваш разработал приложение SkyGuru, которое должно помочь преодолеть аэрофобию.

По замыслу создателя, приложение должно успокаивать растревоженного пассажира во время полёта. Например, SkyGuru расскажет, когда на пути будет зона турбулентности, а также сможет показать положение самолёта в данный момент. Программа умеет рассчитывать реальное время в пути с учётом погодных условий и предупреждать о готовящихся манёврах самолёта.

Сможет ли такое приложение действительно помочь во время полёта - вопрос довольно спорный. Дело в том, что самые пугающие для аэрофоба моменты - это моменты взлёта и посадки самолёта. Однако в эти самые минуты стюардессы заставляют пассажиров отключать свои мобильные телефоны, даже если устройства находятся в авиарежиме (такое случается не всегда, но очень часто). К тому же многие функции SkyGuru, в том числе расчёт скорости и высоты полёта, требуют устойчивого GPS-сигнала. Это значит, что программа будет корректно работать, только если пассажир сидит у иллюминатора.

Цена приложения и вовсе может развить у владельца смартфона боязнь крупных сумм: разработчики просят целых полторы тысячи рублей за цифровую "таблетку" от аэрофобии. Есть и бесплатная версия, однако в ней доступен только авиационный прогноз погоды и прогноз турбулентности, за все остальные функции придётся платить.

BeFearless

Стоит отметить, что смартфоны не единственный способ бороться со своими фобиями в домашних условиях. С развитием VR-технологий люди принялись не только проходить игры в виртуальной реальности, но и лечить тревожные расстройства. Например, при помощи специальной гарнитуры Samsung Gear VR и соответствующих приложений пользователи могут попробовать избавиться от боязни высоты и боязни сцены.

В первом случае программа "Страх высоты" предлагает человеку несколько заданий: например, пройтись по подвесному мосту или подняться по виртуальной башне, чтобы испытать степень своего страха высоты. Сначала пользователям будут доступны только лёгкие уровни, а по мере прохождения откроются и более сложные. В конце сеанса приложение оценит успехи, которые зависят от частоты и интенсивности взгляда вниз, а также от сердцебиения пациента.

В приложении "Страх публичных выступлений" пользователь также может выбрать ситуацию: деловая жизнь, учёба или личная жизнь. Если владелец Gear VR выбрал первый вариант, то программа предложит ему посетить виртуальную ярмарку вакансий и побеседовать с нанимателем. В финале обучения пользователю нужно будет выступить перед огромной аудиторией в виртуальной реальности.

Судя по словам разработчиков, программа получила успех. Врачи клиники "Каннам северанс" при южнокорейском университете протестировали приложения на 82 участниках. В результате за две недели тренировок 87,5% испытуемых, которые боялись высоты, снизили уровень тревожности примерно на четверть.

Конечно, говорить о полном излечении не приходится, однако прогресс от таких тренингов всё-таки есть. Тем не менее, чтобы начать тренировки в домашних условиях, пользователю придётся выложить немаленькую сумму. Во-первых, у него уже должен быть смартфон Galaxy S6 или новее. Во-вторых, необходимо приобрести VR-гарнитуру (9 тыс. руб. в официальном магазине). Зато сами приложения можно скачать абсолютно бесплатно.

Однако, даже если у вас уже есть все необходимые элементы пазла, не стоит торопиться с тренировкой, ведь использование подобных шлемов может не только лечить, но и калечить. Лайф пообщался с экспертами в области психологии и психотерапии и выяснил, чем может быть опасно погружение в виртуальную реальность.

- Среди побочных эффектов шлемов VR, которые указывают сами производители, - головокружение и тошнота, в очень редких случаях (1 на 4000) - судороги и эпилептические припадки. Однако уже сейчас мы можем констатировать: с осторожностью нужно использовать шлем людям с психологическими нарушениями, такими как нарушения восприятия, проблемы в умственном развитии и т.д. Стоит отказаться от использования шлема и тем, кто находится в состоянии депрессии или тревожного расстройства, - рассказала врач-невролог, генеральный директор Международного института психосоматического здоровья Ольга Добрушина.

Подобное мнение высказал и генеральный директор центра психологической помощи "Просвет" Сергей Мартынов. Эксперт уверен, что перед использованием VR-шлемов необходимо обязательно проконсультироваться с психотерапевтом, знакомым с негативным воздействием VR.

- Несмотря на то что технология действительно нова и медицинской практики пока нет, психотерапевт наверняка сможет указать вам на возможные осложнения или негативные эффекты, которые могут возникнуть именно у вас, - заявил Мартынов. Он также добавил, что от виртуальной реальности стоит воздержаться беременным женщинам, пожилым людям и лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, эпилепсией и тяжёлыми психическими заболеваниями, а также нарушениями зрения.

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