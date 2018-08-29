Создан виртуальный "пёс", который поможет предотвратить нападение собак на человека

Люди не перестают петь дифирамбы собакам: они умны, преданны и дружелюбны. Впрочем, человек далеко не всегда понимает, что хвостатый друг или недруг хочет ему сказать, и может упустить важные предупреждающие знаки, которые предшествуют защите, нападению и порой трагедии.

Четвероногие существа, как и многие млекопитающие, могут наброситься на человека, если почувствуют, что им что-то угрожает. Проблема в том, что человек не всегда может распознать, что переходит ту самую грань. Исправить ситуацию поможет виртуальный пёс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, специалисты Центра виртуальной инженерии Университета Ливерпуля совместно с учёными, изучающими поведение животных, и представителями организации Dogs Trust создали программу виртуальной реальности, обучающую людей пониманию собачьего языка тела.

По мнению учёных, их проект научит людей распознавать первые признаки агрессии собак и улучшит их понимание способов общения четвероногих друзей.

Тут возникает резонный вопрос: действительно ли существует необходимость в такой программе или британским учёным больше нечем заняться? Отвечаем. Согласно статистике 2013 года, только в Великобритании было зафиксировано 6740 случаев госпитализации людей из-за укуса собаки. И, как добавляют учёные, подобных случаев могло быть гораздо больше, просто не все они попали в медицинские документы.

Возможно, что именно проекты, помогающие лучше узнавать "язык" питомцев, помогут снизить число нападений этих животных на человека. По словам британских разработчиков, виртуальная собака может стать образовательным инструментом.

Моделируемая ситуация в разработанной программе достаточно проста. Человек попадает в виртуальную среду с виртуальной собакой. В ней по мере приближения героя к животному поведение хвостатого друга меняется. Суть обучения - понять едва уловимые признаки, предвещающие атаку.

Например, в случае опасности собака начинает опускать голову и тело, поднимать передние лапы, рычать и показывать зубы. Подобные модели поведения описываются в "Лестнице агрессии собак" (Canine Ladder of Aggression), показывающей, как животное может себя вести, когда оно не хочет, чтобы к нему подходили.

По словам разработчиков, они создали "виртуальную реальность, в которой люди могут безопасным и контролируемым способом взаимодействовать с собакой, демонстрирующей признаки агрессии".

Как уже было сказано, подобный проект может помочь взрослым и детям научиться распознавать определённое поведение собак, которое может привести к атаке или другим инцидентам, если оно будет неверно истолковано.

"Это был действительно интересный проект. Следующие шаги будут направлены на повышение детализации в среде погружения, чтобы обеспечить максимальное реалистичное моделирование. Будущие разработки также будут демонстрировать более широкий диапазон поведения собаки и её реакций на поведение пользователя", - говорит руководитель группы визуализации VEC Иэйн Кант (Iain Cant).

На сегодняшний день технологии виртуальной реальности служат не только для развлечения. Они являются помощниками в самых разных сферах деятельности человека. Например, они позволяют готовить спортсменов к соревнованиям, восстанавливаться после инсульта, спасать от фантомных болей и даже "примерять" новые зубы перед лечением.

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