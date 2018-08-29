Toyota отказалась от имени Auris
Компания Toyota решила отказаться от имени Auris на всех мировых рынках. Теперь эта линейка будет переименована в Corolla, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Название Auris японский производитель использовал с 2006 года: под этим именем на европейский рынок вышел хэтчбек, построенный на платформе Corolla. При этом в Японии и Австралии эти же пятидверки (а позже еще и универсал) все равно продавали как Corolla. В США машина называлась Scion iM, но после ликвидации бренда тоже получила такое же название.
Новое поколение хэтчбека, пока еще под именем Auris, дебютировало в марте этого года на Женевском моторшоу, а премьера модификации с кузовом универсал анонсирована на октябрьский автосалон в Париже. Вся линейка Auris будет переименована в Corolla с выходом на рынок этих новых машин в 2019 году.
Новое поколение модели построено на платформе, сделанной с использование архитектуры TNGA, использованной при создании шасси Prius и Camry. В США хэтчбек доступен со 168-сильным атмосферником 2.0, а в Европе с двумя гибридными силовыми установками мощностью 122 и 180 сил.
Накануне сообщалось, что Uber и Toyota заключили крупную сделку по автомобилям-"беспилотникам". Технологии интегрируют в японские авто, которые поступят в распоряжение сервиса такси.
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