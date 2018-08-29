Facebook сделает видеоплатформу Watch доступной по всему миру

Социальная сеть Facebook объявила, что с 30 августа пользователям по всему миру станет доступна ее видеоплатформа Watch, предназначенная для размещения видеоблогов, прямых трансляций различных событий и авторских шоу. Об этом говорится в официальном блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы делаем Facebook Watch доступным повсюду и даем людям во всем мире новую возможность открыть для себя прекрасные видеоролики и общаться с [их] создателями, друзьями и другими фанатами", - заявила Фиджи Симо, глава подразделения видео в компании Facebook.

Сервис Watch начал работу в августе прошлого года, однако до сих пор был доступен лишь в США. Отныне подключиться к нему смогут пользователи сети по всему миру. В отличие от популярного видеохостинга YouTube, где ролики могут размещать все, кто захочет, Watch предназначен специально для публикации авторских шоу, созданных в рамках партнерских соглашений с компанией. Как сообщал портал Tech Crunch, если автор предусматривает рекламные паузы в своем проекте, то 45% поступлений от рекламодателей будет получать Facebook.

Авторы контента (видеосюжетов), размещаемого в сервисе Watch, могут монетизировать свои произведения (получать с них доход), присоединившись к программе Ad Breaks, которая позволяет включать рекламные ролики внутри их видеосюжетов. До сих пор служба Ad Breaks была доступна только в США, однако с 30 августа она станет открыта для пользователей в Великобритании, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, а с сентября - еще в 21 стране, включая Францию, Германию, Испанию, Аргентину, Таиланд.

Facebook сообщает, что отныне она снизит "порог" минимальной аудитории, которую должны иметь поставщики контента, чтобы зарабатывать на своих видео с помощью Ad Breaks. Отныне для того, чтобы размещать ролики, создателям трехминутных видеосюжетов нужно иметь 10 тыс. подписчиков, получить 30 тыс. просмотров продолжительностью не менее минуты в течение двух месяцев.

По данным компании Facebook, в настоящее время месячная аудитория сервиса Watch в США составляет 50 млн человек. В течение года, пока сервис Watch работал в США, компания Facebook начала демонстрировать через эту платформу собственные видеопрограммы, такие как ток-шоу Red Table Talk, которое ведет известная актриса Джада Пинкетт-Смит, жена актера Уилла Смита. По данным журнала Variety, Facebook в течение ближайшего года намерена потратить $1-2 млрд на приобретение контента для видеоплатформы Watch.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook