Сумгайытский технопарк запустил производство централизованных оросительных систем Pivot - ФОТО
Сумгайытский технологический парк (STP) запустил производство централизованных оросительных систем Pivot по собственной технологии. Об этом сообщили Trend в четверг в STP, передает Day.Az.
Отмечается, что при производстве данной техники был изучен опыт ведущих крупных отраслевых компаний США.
"Технология Pivot является современным методом орошения. Она позволяет предприятиям и предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства, экономить воду в масштабах больших территорий. Оросительная система Pivot предотвращает засоление почвы, обеспечивает оптимальную влажность в период вегетации растений, что в несколько раз повышает урожайность", - сказали в STP.
Оросительная система Pivot, как сказали в STP, выполнена полностью из оцинкованных стальных труб и различных систем. Все компоненты системы производятся и собираются на базе Сумгайытского технопарка.
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