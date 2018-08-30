Сумгайытский технопарк запустил производство централизованных оросительных систем Pivot - ФОТО

Сумгайытский технологический парк (STP) запустил производство централизованных оросительных систем Pivot по собственной технологии. Об этом сообщили Trend в четверг в STP, передает Day.Az.

Отмечается, что при производстве данной техники был изучен опыт ведущих крупных отраслевых компаний США.

"Технология Pivot является современным методом орошения. Она позволяет предприятиям и предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства, экономить воду в масштабах больших территорий. Оросительная система Pivot предотвращает засоление почвы, обеспечивает оптимальную влажность в период вегетации растений, что в несколько раз повышает урожайность", - сказали в STP.

Оросительная система Pivot, как сказали в STP, выполнена полностью из оцинкованных стальных труб и различных систем. Все компоненты системы производятся и собираются на базе Сумгайытского технопарка.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook