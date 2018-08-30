ADATA выпустили быстрые накопители с 3D памятью

ADATA Technology выпустили новые SSD с интерфейсом PCIe Gen3x4 в форм-факторе M.2 2280 - XPG SX6000 Pro. Технологии NVMe 1.3 и 3D NAND Flash обеспечивают высокие скорости передачи данных при большой емкости, которые быстрее традиционных SSD-накопителей с интерфейсом SATA.

Модель SX6000 Pro форм-фактора M.2 2280 доступна емкостью в 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Ключевым преимуществом SX6000 Pro является соотношение цены и производительности. Благодаря технологиям 3D TLC NAND, NVMe 1.3 и PCIe Gen3x4 накопитель показывает скорости до 2100 МБ/с в чтении и 1500 МБ/с в записи. Скорость случайного доступа достигает 250K/240K операций ввода-вывода в секунду - эти показатели вчетверо выше, чем у стандартных SATA накопителей.

Односторонняя конструкция новинки при толщине в 2.15 мм делает ее намного тоньше аналогов. Такой дизайн отлично подходит для ноутбуков, настольных ПК малого форм-фактора и ультрабуков на базе новейших платформ Intel и AMD.

Модель SX6000 Pro поддерживает множество функций повышения производительности и срока службы, включая Host Memory Buffer и SLC-кэширование для более эффективного распределения нагрузки и стабильно высокой скорости при работе с большими объемами данных, например, в играх и при рендеринге видео. Накопитель также поддерживает коррекцию ошибок LDPC (Low-Density Parity-Check) для более надежной передачи данных и длительного срока службы.

Все компоненты накопителя SX6000 Pro проходят строгие тесты качества и надежности, поэтому на него действует 5-летняя гарантия.