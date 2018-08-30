Новый старт-ап в Apple

Apple приобрела стартап Akonia Holographics, который занимается разработкой голографических дисплеев для AR-очков. Изначально стартап вел разработки в области хранения голографических данных. Однако в итоге перепрофилировался на голографические дисплеи для очков AR.

Apple подтвердила покупку стартапа, но от дальнейших комментариев отказалась. "Apple иногда покупает маленькие компании, и мы обычно не обсуждаем наши цели и планы", - отметили в компании. Один из инсайдеров Reuters сообщил, что Akonia вела себя "довольно тихо" последние шесть месяцев, подразумевая, что сделка могла состояться в первой половине 2018 г.

Akonia базируется в американском штате Колорадо. Ее основатели в 1990-х гг. работали в Bell Labs, крупном исследовательском центре в области телекоммуникаций, электронных и компьютерных систем. Они вложили "десятки миллионов долларов" в исследования и разработку и в 2012 г. основали стартап.

Согласно сайту компании технология дисплея стартапа использует "тонкое прозрачное smart-стекло, которое отображает яркие полноцветные изображения с широким полем обозрения".

На сайте Akonia характеризует себя как "мировой лидер в области систем и материалов для голографии". У него есть более 200 патентов, в том числе патент на легкие и дешевые линзы, которые могут быть частью очков дополненной реальности, а в 2012 г. стартап получил $11,6 млн финансирования.



Приобретение такого стартапа, как Akonia, подтверждает наличие у Apple намерений выпустить собственное носимое устройство с поддержкой дополненной реальности, пишет Reuters. В ноябре 2017 г. источники Bloomberg говорили, что Apple работает над собственной AR-гарнитурой, поставки которой могут начаться в 2020 г.

Аналитики уверены, что технологии дополненной реальности станут драйвером продаж смартфонов купертинской компании, так как у конкурентов нет такой же реализации AR, как у Apple. При оптимистических прогнозах на дополненной реальности Apple легко может заработать более $11 млрд в краткосрочной перспективе. Аналитики крупнейшего американского банка Merril Lynch уверены, что это произойдет уже до 2020 г.



Любопытно, что эксперты прогнозируют прибыль в $1 млрд только от AR-приложений. Остальные же деньги будут получены за счет роста спроса на iPhone. Если Apple все же представить гарнитуру дополненной реальности, доходы могут достигнуть $11 млрд, сообщают в Merril Lynch.



Очевидно, что Apple уже давно готовит почву для выхода на рынок устройств виртуальной и дополненной реальности. Сам глава компании много раз в интервью положительно отзывался о перспективах аугментированной реальности. Так, в 2016 г. он говорил, что со временем AR-системы станут для людей такими же привычными, как трехразовое питание.



Девайсы "яблочной" компании уже давно поддерживают дополненную реальность через программный комплекс ARKit. Нельзя не вспомнить также многочисленные патенты Apple, так или иначе связанные с виртуальной и дополненной реальностями. Поэтому можно с большой уверенностью говорить о том, что выпуск специализированного гаджета лишь вопрос времени.



Несколько месяцев назад в СМИ появилась первая подробная утечка о том, каким может быть первое полноценное устройство Apple. Проект под кодовым названием T288 находится на ранней стадии, выход устройства запланирован на 2020 г. Но Apple может поменять планы или вовсе от них отказаться.



По сведениям инсайдеров, изображение в устройстве будут формировать два экрана с разрешением 8K каждый. Для справки: под 8K обычно понимают дисплеи с разрешением 7680 на 4320 точек, то есть на каждый глаз в якобы разрабатываемом Apple VR-шлеме придется по 33 мегапикселя. Чтобы сформировать настолько подробное изображение (по крайней мере если речь идет не о трансляции видео, а о рендеринге трехмерных сцен в реальном времени), возможностей даже самых продвинутых современных процессоров и видеокарт не хватит.



Более того, гарнитура будет беспроводной: для подключения к источнику видеосигнала Apple использует высокоскоростную технологию под названием 60GHz WiGig. Сам вычислительный блок будет оснащен процессором от Apple, который превзойдет по мощности все существующие чипы компании.



Впрочем, более 1 млрд устройств Apple уже имеют поддержку приложений дополненной реальности, что делает экосистему iOS чрезвычайно привлекательной для разработчиков программного обеспечения.