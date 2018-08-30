Новый iPhone X 2018 получит мощнейший процессор от Apple

Уже не секрет, что в сентябре Apple представит миру три новых iPhone. Однако их технические характеристики пока были неизвестными до сегодняшнего дня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, издание Macworld выяснило, чем сможет удивить новый iPhone X 2018, который придет на смену модели iPhone X. Согласно данным производителя чипов TSMC, процессор Apple A12, который придет на смену текущему A11 Bionic, будет отличаться от прошлогоднего решения более высокой энергоэффективностью и возросшей мощностью.

Apple A12 будет построен по 7-нанометровому технологическому процессу против 10-нанометрового у A11 Bionic, а также будет увеличена в 1,6 раза плотность транзисторов.

Новый техпроцесс позволил добиться прироста производительности на 20%, при этом энергопотребление чипсета снижено приблизительно на 40%. Также ожидается прирост скорости графического ускорителя на 40%, что порадует любителей видеоигр.

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