ASUS представила новые "безрамочные" ультрабуки Zenbook

Компания ASUS показала обновленную серию ультратонких ноутбуков Zenbook. Тройка новых моделей - ZenBook 13, 14 и 15 - обладает "видящей" в темноте инфракрасной 3D-камерой для входа в систему через функцию Windows Hello и узкой рамкой NanoEdge, благодаря которой экран занимает 92-95% лицевой площади, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Во всех "дзенбуках" применяется новое поворотное крепление ErgoLift. "Когда крышка ноутбука открывается, этот уникальный механизм автоматически приподнимает клавиатуру, задавая наиболее комфортный для набора текста угол, - сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе ASUS. - Тщательно выверенный угол наклона корпуса также способствует охлаждению системы и улучшению звучания стереодинамиков".

Максимальная конфигурация младших моделей, ZenBook 13 и 14, включает процессор Intel Core i7 8-го поколения и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX150, старшей ZenBook 15 - ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q. Максимально возможный объем "оперативки" - 16 ГБ, SSD-накопителя - 512 ГБ.

В ZenBook 13 и 14 установлена панель Full HD (1920х1080), в 15-дюймовый "дзенбук" - Full HD либо 4K UHD (3820х2160 пикселей). В качестве ОС используются "Windows 10 Pro" или "Windows 10 Домашняя". ZenBook 13 и 14 проживут на одной зарядке 14 часов, 15-дюймовая модель - 16 часов, говорят в ASUS.