Изобретен рюкзак, генерирующий питьевую воду из воздуха

Профессор Акронского университета (США) Шин-Чунг Вонг вместе с командой учеников экспериментировал с различными комбинациями полимеров, полученных методом электроспиннинга. Этот метод позволяет получить полимерные волокна диаметром порядка нескольких сотен нанометров в результате действия электростатических сил на электрически заряженную струю полимерного раствора. Комбинируя гидрофильные и гидрофобные полимеры, команда создала мембранную систему сбора воды. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Моя Планета.

Рюкзак, сделанный из полимерной мембраны, оснащенный литий-ионным аккумулятором, способен собирать и одновременно фильтровать воду с производительностью 45 л в час, что во много раз эффективней существующих аналогов. Профессор Вонг считает, что его недорогой в производстве рюкзак может помочь решить проблему нехватки питьевой воды в засушливых районах Африки, Китая и США, а также горных районах Южной Америки, расположенных выше дождевых облаков. "Моя Планета" публиковала норму суточного потребления воды.