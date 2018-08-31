Показан дизайн новых iPhone - ФОТО

Издание 9to5Mac опубликовало эксклюзивную фотографию нового смартфона. Устройство, которое будет называться iPhone XS, представлено двумя моделями - с 5,8-дюймовым и 6,5-дюймовым OLED-экраном, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как пишет 9to5Mac, оба варианта iPhone XS будут продаваться в золотой расцветке. Кроме того, Apple представит еще один смартфон с 6,1-дюймовым LCD-экраном и Apple Watch Series 4, корпус которого будет тоньше, а дисплей - больше (за счет уменьшения ободка), чем у предыдущих моделей. Эта линейка умных часов будет поддерживать новые циферблаты Watch Face с большим количеством деталей.

30 августа 2018 года стало известно, что презентация этих и других устройств пройдет 12 сентября этого года в штаб-квартире Apple в Купертино (Калифорния). Предзаказ устройств можно будет сделать уже в пятницу той же недели. Старт продаж, скорее всего, начнется 21-22 сентября.

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