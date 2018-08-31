Акционеры Tesla пытаются сместить Илона Маска

Фонд под управлением компании BlackRock, который входит в топ-10 крупнейших акционеров Tesla, проголосовал за предложение акционеров, которое предполагает замену генерального директора компании - Илона Маска независимым председателем. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Некоторые члены управления призывают разделить в компании Tesla роли председателя и генерального директора между двумя людьми, чтобы улучшить контроль внутри организации. Голосование показало, что, по крайней мере, один крупный инвестор поддерживает такие изменения в Tesla.

Отмечается, что Илон Маск попал под давление из-за расходов компании, а также после того, как заявил о своем желании сделать компанию Tesla частной.

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