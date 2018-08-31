Китайский гигант стал жертвой торговой войны

Китайский производитель смартфонов ZTE получил убыток в размере 1,1 миллиарда долларов в первой половине 2018 года из-за введенных против нее американских санкций. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным отчетности компании, выручка в первом полугодии упала на 27 процентов - до 5,91 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первой половине 2017 года ZTE получил прибыль в 345 миллионов долларов.

Весной 2018 года ZTE попала под санкции США за сотрудничество с Ираном и КНДР. По данным Вашингтона, компания продавала им произведенное в США оборудование в нарушение запрета.

ZTE было запрещено закупать американское оборудование и вести деятельность на рынке США. После этого компания объявила о приостановке производства. Однако в июне стороны пришли к соглашению. Власти США разрешили компании вернуться на свой рынок, взамен обязав ее выплатить штраф в миллиард долларов и сменить руководство.

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