Пользователи Facebook в ряде стран сообщили о сбое в работе соцсети
1 сентября 2018 07:03 121
Пользователи Facebook в нескольких странах столкнулись со сбоем в работе соцсети, следует из данных, опубликованных на сайте Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения на популярных интернет-ресурсах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сбой произошел около 04.00 мск. О проблемах в работе мессенджера сообщают пользователи из Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши, Италии, США и других стран. Больше всего жалоб поступило на полный сбой работы соцсети (49%), кроме того, пользователи испытывают проблемы с входом в свой аккаунт (32%).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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