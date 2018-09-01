Apple озвучила дату презентации новых iPhone
1 сентября 2018 07:40 239
Компания Apple уже рассылает приглашения журналистам на официальную презентацию новых iPhone. В этот раз показ новинок пройдет в театре имени Стива Джобса 12 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
На презентации Тим Кук со своей командой покажет три новых iPhone, которые будут улучшенными моделями 2017 года с буквой "S" в названии. По слухам, iPhone X 2018 года будет называться iPhone XS. Новинки все получат более мощное "железо" и будут быстрее прошлогодних моделей, а некоторые даже получат дополнительный слот под SIM-карту.
Помимо iPhone Apple представит Apple Watch четвертого поколения и iPad Pro с Face ID. До развенчания всех мифов о новинках осталось 2 недели.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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