Apple озвучила дату презентации новых iPhone

1 сентября 2018 07:40

Компания Apple уже рассылает приглашения журналистам на официальную презентацию новых iPhone. В этот раз показ новинок пройдет в театре имени Стива Джобса 12 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На презентации Тим Кук со своей командой покажет три новых iPhone, которые будут улучшенными моделями 2017 года с буквой "S" в названии. По слухам, iPhone X 2018 года будет называться iPhone XS. Новинки все получат более мощное "железо" и будут быстрее прошлогодних моделей, а некоторые даже получат дополнительный слот под SIM-карту.

Помимо iPhone Apple представит Apple Watch четвертого поколения и iPad Pro с Face ID. До развенчания всех мифов о новинках осталось 2 недели.

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