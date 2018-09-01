Владельцы Android активно убегают на iPhone

Осенью состоится крупнейшее обновление продукции Apple за последние 6 лет. В преддверии презентации Apple, которая состоится 12 сентября, ажиотаж вокруг новинок только набирает популярность, при чем не только среди поклонников компании, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным опроса, проведенного аналитическим агентством Loup Ventures, в 2018 году большое число владельцев Android желают сменить свой смартфон на трубку от Apple. Причем в этом году количество жалеющих возросло.

Из 580 респондентов сменить свой Android-смартфон на новый iOS-аппарат в этом году утвердительно высказались 19% опрошенных. В прошлом году эта цифра составляла всего 12%.

Причем похожую картину получило издание PC Mag, когда публиковало свои результаты опроса. Тогда желающих сменить Android-смартфоны на iPhone захотели 47% респондентов. Причиной своего решения "перебежчики" назвали "лучший пользовательский опыт на iOS".

Обновить текущую модель Айфона на более современную планируют 48% владельцев iPhone. По сравнению с прошлым годом, число людей, планирующих купить новый iPhone, выросло почти вдвое - в 2017 на обновление своего iOS-устройства решились лишь 25% пользователей "яблочной" продукции.

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