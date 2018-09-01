Лучшие смартфоны на чистом Android

Самый лаконичный интерфейс, самая плавная анимация, самая продвинутая оптимизация и самые быстрые обновления - всё это о чистом Android, который не отягощён никакими фирменными лаунчерами. К сожалению, сейчас смартфонов без оболочек критически мало, но всё-таки они есть. Лайф собрал лучшие варианты по соотношению цены и качества.



В России этот девайс не взорвал рынок лишь по одной причине - официально его продают аж за 45 тысяч рублей. Связываться с "серыми" продавцами или заказывать из Китая готовы далеко не все, поэтому OnePlus 6 вызвал резонанс только среди гиков.

Из плюсов - фантастическая мощь (всё летает с космической скоростью), яркий, большой и чувствительный экран, а также оригинальный дизайн: трендовый (и явно поднадоевший) вырез на месте, но в остальном "шестёрка" ничем не напоминает корпус iPhone X. Минусы тоже есть - автономность (батареи хватит на световой день) и камера: она неплоха, но конкуренты (Galaxy S9 Plus, Huawei P20 Pro и так далее) универсальнее - например, они ощутимо лучше снимают в темноте.

В первую очередь OnePlus 6 попал в этот рейтинг благодаря внимательным разработчикам. Как только пользователи ловят какой-нибудь баг, программисты оперативно выпускают апдейт прошивки, который устраняет проблему. Кажется, что это логичное поведение производителя, но на самом деле такой подход - огромная редкость.

Как правило, А-бренды сначала отмалчиваются, потом неохотно приступают к изучению багов, а ещё через пару месяцев презентуют какое-нибудь сырое обновление, которое приносит новые разочарования. А здесь всё оперативно и чётко. Допустим, в конце июля выяснилось, что у некоторых владельцев OnePlus 6 некорректно настроенная автояркость вызывает мерцание экрана. Всего через неделю на смартфоны прилетел апдейт, и больше никто не жалуется на странное поведение дисплея.

Кроме того, китайцы долго поддерживают свои аппараты глобальными обновлениями: например, через четыре месяца Android 9 прилетит даже на старенький OnePlus 3 2016 года - реальная забота о тех, кто не обновляет смартфон раз в год. Если же вернуться к OnePlus 6, то его сейчас можно приобрести за 33-35 тысяч. Отличная цена для такого монстра - он точно не уступает Xiaomi Mi8 и Meizu 16th, которые находятся в той же ценовой категории.

После триумфа Mi A1 Xiaomi выдержала паузу длиной в год и продемонстрировала эпичное продолжение. Mi A2 - это универсальный Android-бюджетник с 6-дюймовым экраном, двойной камерой (вертикальной, как в iPhone X), шустрым чипом Snapdragon 660 и батареей на 3000 мАч. Последний пункт - самый неприятный: пользователи уже докладывают, что в активном режиме девайс тянет полдня, а потом его снова надо заряжать. Впрочем, это некритично: во-первых, у всех уже давно есть пауэрбанки, во-вторых, Mi A2 поддерживает быструю зарядку.

Изначально все ключевые недостатки модели сводились к одному пункту - цене. В России его будут официально продавать за 23 тысячи рублей - это явно дорого для такого смартфона. К тому же люди не забыли, что Mi A1 на старте стоил всего 17-18 тысяч - разница по сравнению с нынешним годом довольно ощутимая.

И тут на помощь пришли китайские продавцы, которые наплодили акций, позволяющих без проблем купить Mi A2 за 15-16 тысяч рублей. Правда, придётся подождать 3-4 недели, пока посылка с телефоном доедет до России, но оно того стоит - первые владельцы очень хвалят A2 (выносим автономность за скобки) и говорят, что Xiaomi выпустила второй подряд бестселлер на стоковом Android.

Важно, что если Mi A2 всё же кажется дороговатым, можно купить Mi A1 (стоит чуть больше 10 тысяч) или Mi A2 Lite за 12-13 тысяч. Последний аппарат - вообще лучшая копия iPhone X: там есть и вырез, и номинальная безрамочность, и большой дисплей, и, что самое привлекательное, батарея на 4000 мАч - точно хватит на целый день.

Гаджет с неприлично графоманским названием внезапно ворвался во все чарты лучших бюджетных смартфонов года - есть ощущение, что ASUS никогда не выпускала ничего оптимальнее этой модели. В недорогой металлический корпус впихнули всё: и 6-дюймовый экран, и двойную камеру (13 и 5 Мпикс - сойдёт), и Snapdragon 636, и, что самое ценное, аккумулятор на 5000 мАч.

В итоге получилась тяжёленькая и пухленькая рабочая лошадка для тех, кто ищет аппарат за 13-15 тысяч и не беспокоится о компактности. Нельзя сказать, что Max Pro M1 запредельно крут, но свои деньги точно отрабатывает. Особенно если учесть, что такая гигантская батарея позволяет сэкономить на покупке пауэрбанка.

Надёжный "кирпич" для тех фанатов Nokia, которые пронесли тёплые чувства к этому бренду сквозь годы. В "восьмерке" нет ничего эксклюзивного, но она стоит всего 22 тысячи рублей (конечно, не РСТ), удобна для использования одной рукой (экран - 5,3 дюйма), не глючит и не подтормаживает, делает приличные снимки двойной камерой и позволяет расплачиваться в магазинах при помощи NFC.

Последнюю опцию нельзя недооценивать - например, у Xiaomi и Meizu полезнейшего NFC-чипа попросту нет. А здесь - солидный европейский середняк, который можно купить и ходить с ним ещё 2-3 года, вообще не задумываясь о смене гаджета. Отличный смартфон для тех, кто ценит минимализм и стабильность, а не вычурность фирменных оболочек.

Чисто гиковский вариант за 42-43 тысячи рублей. Если ждать третьего "пикселя" неохота (или если вы просто не любите вырезы а-ля iPhone X), то Pixel 2 XL - ваш выбор. Там и гигантский дисплей с роскошной чёткостью (537 ppi - красотища), и алюминиевый корпус с водозащитой, и мощный чип (плюс 4 Гбайт оперативки), и быстрая зарядка неплохого аккумулятора на 3500 мАч. Однако чаще всего Pixel 2 XL хвалят за камеру, которая всё ещё обитает в чарте лидеров Dx0Mark и заставляет людей отказываться от фотоаппаратов в пользу смартфонов.

С одной стороны, платить 40 с лишним тысяч за прошлогодний узкопрофильный флагман - так себе идея. С другой стороны, ничего более ортодоксального для фанов чистого Android на рынке пока нет, поэтому можно и раскошелиться - едва ли кого-то разочарует аккуратный фаблет, напичканный топовыми спецификациями.