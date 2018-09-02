В шведском турагенстве появился сотрудник-робот

2 сентября 2018 09:59

Робот Pepper был принят в штат крупной компании-туроператора в Стокгольме. Электронный работник распознает человеческую речь и эмоциональные оттенки голоса: в его памяти содержится порядка 4 500 слов. Машина будет общаться с клиентами и партнерами фирмы с помощью прикрепленного к груди планшета. Также он может поддерживать светскую беседу и танцевать, сообщает TUI. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Моя Планета .

Ранее роботы использовались в гостиничном бизнесе, но в для турагентства это впервые. У машины будет ряд задач, которые нужно выполнить к определенному времени. Сейчас Pepper проходит обучение у наставника и вскоре приступит к работе. "Моя Планета" писала, что робот делал бургеры в ресторане, но оказался слишком медленным.

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