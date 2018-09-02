Фотографии нового iPhone появились в Сети - ФОТО

2 сентября 2018 11:42

Фотографии нового смартфона iPhone XS американской корпорации Apple за несколько дней до официальной премьеры появились в Сети. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Портал 9to5Mac опубликовал снимки на своей странице в социальной сети Twitter. Предположительно, телефон можно будет приобрести в золотой расцветке. Также сообщалось, что он будет выпущен в двух версиях: с OLED-экраном диаметром 5,8 и 6,5 дюйма, пишет "Федеральное агентство новостей". 

Кроме того, 9to5Mac ожидает, что компания представит еще одну новинку - бюджетный IPhone c 6,1-дюймовым экраном с более дешевой технологией LCD.

Презентация трех новых моделей смартфонов состоится 12 сентября.

Ранее в августе эксперты назвали самые покупаемые товары Apple. Рейтинг возглавили беспроводные наушники AirРods.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az