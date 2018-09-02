Фотографии нового iPhone появились в Сети - ФОТО
Фотографии нового смартфона iPhone XS американской корпорации Apple за несколько дней до официальной премьеры появились в Сети. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Портал 9to5Mac опубликовал снимки на своей странице в социальной сети Twitter. Предположительно, телефон можно будет приобрести в золотой расцветке. Также сообщалось, что он будет выпущен в двух версиях: с OLED-экраном диаметром 5,8 и 6,5 дюйма, пишет "Федеральное агентство новостей".
Кроме того, 9to5Mac ожидает, что компания представит еще одну новинку - бюджетный IPhone c 6,1-дюймовым экраном с более дешевой технологией LCD.
Презентация трех новых моделей смартфонов состоится 12 сентября.
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